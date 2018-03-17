أديب: "لازم المصريين يعرفوا عاوزين إيه من الرئيس خلال السنوات المقبلة"

قال الإعلامي عمرو أديب إن مصر مرت بأيام وظروف عصيبة وصعبة للغاية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" أن معركة المصريين المقبلة هي كيفية بناء المستقبل خلال السنوات المقبلة، متابعًا "كل واحد فينا لازم يفكر من الوقت هو عاوز إيه من الرئيس أيًا كان في الـ 4 سنوات المقبلة؟".

وأشار إلى أن على المصريين سواء بالداخل أو الخارج رسموا مستقبل مصر، وعليهم أن يفكروا في ماذا سيفعلون مع الرئيس المقبل خلال الـ 4 سنوات المقبلة، متابعًا "لازم نبص لمستقبلنا بقى يا جماعة كفاية اللي فات واللي مرينا به".