بالفيديو| على أنغام "بشرة خير".. المصريون ينتخبون في قبرص

واصل المصريون في قبرص التصويت بالانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي فى مقر السفارة المصرية في قبرص، والجاري الاقتراع بها حتى مساء الغد.

ونشرت السفارة المصرية للسفارة المصرية في قبرص، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للعملية الانتخابية ظهر فيه مجموعة من الناخبين من أعمار مختلفة يرقصون على أنغام أغنية "بشرة خير" ورافعين أعلام مصر، محولين المشهد الانتخابي في الخارج إلى ما يشبه "الكارنفال"، بالإضافة إلى رفعهم علم مصر أمام مقر السفارة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد 3 أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثاتالدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.