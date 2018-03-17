تزايد الإقبال أبرز المشاهد.. حصاد ثاني أيام انتخابات المصريين بالخارج

انتهى اليوم الثاني من تصويت المصريين في الخارج، إذ استمر الإقبال الكثيف في مختلف دول العالم، ولا سيما في الدول الأوروبية مع بدء العطلة الأسبوعية، حيث توافد المئات من المواطنين على مقار الاقتراع، منذ الصباح الباكر قبل فتح أبواب اللجان قادمين من مسافات بعيدة، في تجمعات متكفلين بنفقة الرحلة، موجهين رسالة باستقرار الأوضاع في الداخل.

ترديد الأغاني الوطنية كان مشهدًا حاضرًا أيضًا، والرقص على الموسيقى المصرية الشعبية، مرددين أناشيد "تسلم الأيادي" و"قالو إيه"، لتسود أجواء من البهجة، احتفاًلا بالعُرس الديمقراطي الذي تشهده مصر.

حضور السيدات استمر طاغيًا على مدار اليوم الثاني، واللاتي حرصن على اصطحاب أطفالهن، والتلويح بالعلم المصري، فضلًا عن رسم ألوان العلم المصري على وجوه الأطفال، وترديد شعر "تحيا مصر".

تزايدت مشاركة أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن على الكراسي المتحركة، بشكل ملحوظ، يعاونهم أبنائهم أو أفراد طاقم السفارة، مؤكدين أن ظروفهم الصحية لن تكونوا سببا يمنعهم من الإدلاء بأصواتهم، والقيام بواجبهم الوطني تجاه الدولة.

الورود كانت مشهدًا بارزًا حرص المصريون على إظهاراها في صورهم، تعبيرًا عن مشاعر السلام والود، بالإضافة إلى حرص سفراء مصر على استقبال الجاليات تعبيرا عن تقديرهم لمشاعر المواطنين الإيجابية.

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، انطلقت الجمعة، وتمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، ويدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.