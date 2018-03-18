رغم الجليد.. المصريون بـ"أوكرانيا" يواصلون الإدلاء بأصواتهم

شهدت السفارة المصرية بالعاصمة الأوكرانية "كييف"، إقبالا كثيفا من المصريين للمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية، التي تجرى حاليا وتستمر حتى مساء الغد.

ونشرت الصفحة الرسمية للجالية المصرية بـ"أوكرانيا"، صورا لاحتشاد المصريين أثناء الإدلاء بأصواتهم في ظل تساقط للجليد في العاصمة الأوكرانية التي بلغت درجة الحرارة فيها 7 تحت الصفر.

ورفع المشاركون أعلام مصر أمام السفارة المصرية بـ"في كييف"، كما تم رصد توافد المئات الذين رددوا العديد من الهتافات والأغاني الوطنية، معبرين عن سعادتهم بالمشاركة في العرس الديمقراطي.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس الأول، على أن تمتد لثلاثة أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم، في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.