"المجتمع المصري بهولندا": المصريون على قلب رجل واحد في الانتخابات

قال مجدي سعيد، المتحدث باسم المجلس العام للمجتمع المصري بهولندا، إن اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية كان عُرسا ديموقراطيا، وإن المصريين كانوا على قلب رجل واحد.

وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأعداد التي حضرت للسفارة المصرية في هولندا كانت تفوق التوقعات، وأن الحافلات حضرت من جميع أنحاء هولندا من أجل المشاركة في الانتخابات.

وطالب سعيد بأن تكون هناك معايير واضحة للتواصل مع الجالية المصرية في أوروبا، مؤكدا عدم التواصل الفعال لوزارة الهجرة مع الجاليات المصرية بها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أول أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي اليوم 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.