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الوطن

الرباعي: سعيد بنجاح أغنياتي للجيش المصري.. ومصر محفوظة بأبنائها

منذ 44 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
الرباعي: سعيد بنجاح أغنياتي للجيش المصري.. ومصر محفوظة بأبنائها

صابر الرباعي

أبدى المطرب التونسي صابر الرباعي، سعادته بسبب الردود الإيجابية لأغنياته "مصر ولادة" و"سلام يا دفعة" عن الجيش المصري، موجهًا التحية إلى فريق العمل الذي شاركه في الأغنيتين.

وأضاف الرباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أنه تأثر بالمشاهد التي رآها في يوم الشهيد، لافتا إلى أن داخلهم عزيمة وإرادة بأن تظل مصر محفوظة بأبنائها.

وأوضح الرباعي، أن الوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب هو قدر الجيشين المصري والتونسي والجيوش العربية، التي تحارب آفة الإرهاب، مؤكدا أنهم يدعمون هذه الجيوش بفنهم وإبداعهم.

وأكد الرباعي أن وحدة العرب هي السبيل الوحيد لمواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليها.

 

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