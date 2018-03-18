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الوطن

سفير مصر بنيوزلندا لـ"الوطن": أبناء الجالية مستمرون بالتوافد للتصويت

منذ 29 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
سفير مصر بنيوزلندا لـ"الوطن": أبناء الجالية مستمرون بالتوافد للتصويت

قال السفير طارق الوسيمي، سفير مصر فى نيوزيلندا، إن أعضاء الجالية المصرية بنيوزلندا مستمرون بالتوافد على مقر السفارة في ويلينجتون حتى الآن.

وأضاف الوسيمي في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "إن اليوم الثالث للانتخابات شهد إقبالا كثيرا من قبل الجالية للتصويت"، مشيرا إلى أن السفارات المصرية لديها ود للحضور والإقبال على الانتخابات وهذا يعكس قدر الوعي الديمقراطي والإحساس بالمسؤولية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس الأول، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

سفير مصر بنيوزلندا لـ"الوطن": أبناء الجالية مستمرون بالتوافد للتصويت
سفير مصر بنيوزلندا لـ"الوطن": أبناء الجالية مستمرون بالتوافد للتصويت
سفير مصر بنيوزلندا لـ"الوطن": أبناء الجالية مستمرون بالتوافد للتصويت

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