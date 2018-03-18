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الوطن

"آسيان" وأستراليا تعتزمان تعزيز التعاون في مجالي الأمن والتجارة

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
"آسيان" وأستراليا تعتزمان تعزيز التعاون في مجالي الأمن والتجارة

الصين تستمر في توطيد علاقاتها التجارية بالعالم

اتفقت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا على تعزيز التعاون في الأمن والتجارة والاعمال وذلك خلال قمة خاصة في سيدني.

وخلال القمة التي تستمر يومين وانتهت اليوم الأحد، وقع الجانبان إعلان تعاون مشترك لمكافحة الإرهاب الدولي بين آسيا وأستراليا لمكافحة تمويل الإرهاب والتشدد عبر الإنترنت ووضع تشريع ضبط وبروتوكولات لوضع السياست بأنحاء جنوب شرق آسيا، بحسب وكالة الانباء الصينية شينخوا.

كما اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وفي مجال الأعمال وكذلك التعاون في تطوير البنية الأساسية والمعايير الرقمية.

وتلتزم الحكومة الأسترالية وفقا لاتفاق بدفع 23 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة للتدريب وتقديم المساعدة الفنية لمساعدة دول الآسيان في تطوير مدن ذكية ومستدامة بأنحاء جنوب شرق آسيا

وحيث من المتوقع أن ينتقل أكثر من 90 مليون شخص بأنحاء المنطقة للريف بحلول 2030، سيزداد النمو التجاري والاقتصادي بالمنطقة بسرعة خلال تلك الفترة.

وقال وزير الخارجية الأسترالي جولي بيشوب "لاقتناص تلك الفرص، فالمدن بحاجة لحلول مبتكرة وتخطيط ذكي وحوكمة جيدة."

كما ستعمل الآسيان وأستراليا معا على مبادرة جديدة هي خطة كولومبو لمنح الطلاب الجامعيين الأستراليين الفرصة للحصول على تدريب في منطقة الآسيان لتعزيز تعاون أكاديمي أكبر.

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