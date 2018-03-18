عمرو أديب عن محمد صلاح: مشرفنا و"العيبة مبتطلعش منه"

علق الإعلامي عمرو أديب، على تألق محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، وإحرازه 4 أهداف في مرمى واتفورد بالدوري الإنجليزي أمس، السبت، ليتصدر هدافي الدوري، بالإضافة إلى مشاركته بحفل شراكة فودافون مصر مع ناديه بالعاصمة البريطانية لندن، قائلا "المدافعين تعبوا منك امبارح يا صلاح".

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم"، الذي يُذاع عبر فضائية "ON E": "وشه سمح وموهوب ومحترم والعيبة متطلعش منه ومشرفنا ورافع راسنا".

وتابع: "اجتاح انجلترا من كتر الشهرة، وهي بلد كرة القدم، ناقص يدوله الجنسية عشان يلعب في منتخب بلدهم".