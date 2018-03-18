تسجيل الدخول

الوطن

عمرو أديب عن محمد صلاح: مشرفنا و"العيبة مبتطلعش منه"

منذ 29 دقيقة
كتب: شريف سليمان
عمرو أديب عن محمد صلاح: مشرفنا و"العيبة مبتطلعش منه"

الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على تألق محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، وإحرازه 4 أهداف في مرمى واتفورد بالدوري الإنجليزي أمس، السبت، ليتصدر هدافي الدوري، بالإضافة إلى مشاركته بحفل شراكة فودافون مصر مع ناديه بالعاصمة البريطانية لندن، قائلا "المدافعين تعبوا منك امبارح يا صلاح". 

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم"، الذي يُذاع عبر فضائية "ON E": "وشه سمح وموهوب ومحترم والعيبة متطلعش منه ومشرفنا ورافع راسنا". 

وتابع: "اجتاح انجلترا من كتر الشهرة، وهي بلد كرة القدم، ناقص يدوله الجنسية عشان يلعب في منتخب بلدهم".

 

أخبار متعلقة

عمرو أديب عن مشكلة المياه: "حسوا بيها بدل ما تحسوا غصب عنكم"

عمرو أديب عن مشكلة المياه: "حسوا بيها بدل ما تحسوا غصب عنكم"
عمرو أديب عن هزيمة الزمالك: "بنكتب التاريخ بحروف من ضلمة"

عمرو أديب عن هزيمة الزمالك: "بنكتب التاريخ بحروف من ضلمة"
عمرو أديب: "روبوت تويوتا فاز على أمهر لاعبي كرة السلة.. ما خيبش"

عمرو أديب: "روبوت تويوتا فاز على أمهر لاعبي كرة السلة.. ما خيبش"
عمرو أديب يطالب بوزارة للبحر الأحمر

عمرو أديب يطالب بوزارة للبحر الأحمر
عمرو أديب: "المشاركين في الانتخابات أشرف من أي مغرض كاره لمصر"

عمرو أديب: "المشاركين في الانتخابات أشرف من أي مغرض كاره لمصر"
عمرو أديب عن تألق الفرعون: "الدنيا كلها اتجننت منك يا صلاح"

عمرو أديب عن تألق الفرعون: "الدنيا كلها اتجننت منك يا صلاح"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"التطور التكنولوجي والتنمية الإدارية".. جلسة بمؤتمر حقوق المنصورة

"التطور التكنولوجي والتنمية الإدارية".. جلسة بمؤتمر حقوق المنصورة

تسمم 8 تلاميذ فى اليوم الأول لعودة «التغذية المدرسية» بأسيوط

تسمم 8 تلاميذ فى اليوم الأول لعودة «التغذية المدرسية» بأسيوط

الكشف المجاني على 250 من أهالي كفر عشما في قافلة لجامعة المنوفية

الكشف المجاني على 250 من أهالي كفر عشما في قافلة لجامعة المنوفية

بالصور| جميل راتب في عرض "فوتوكوبي" ضمن فعاليات "الأقصر الإفريقي"

بالصور| جميل راتب في عرض "فوتوكوبي" ضمن فعاليات "الأقصر الإفريقي"

"المصريين بالنمسا": صحيفة كبرى نشرت تقريرا عن تحسن الاقتصاد المصري

"المصريين بالنمسا": صحيفة كبرى نشرت تقريرا عن تحسن الاقتصاد المصري

اختيارات الوطن

الأستاذ الجامعي حامل الرضيع لـ"الوطن": "ابن طالبة بتمتحن ومعيطش على كتفي"

الأستاذ الجامعي حامل الرضيع لـ"الوطن": "ابن طالبة بتمتحن ومعيطش على كتفي"

بالصور| بعد فراق 3 أعوام..

بالصور| بعد فراق 3 أعوام.. "الداخلية" تجمع "سجينة بالقناطر" مع طفلتها في حفل عيد الأم

بالصور| منها "عرب عايزين ينتخبوا السيسي".. 5 مشاهد تفردت بها انتخابات الخارج

بالصور| منها "عرب عايزين ينتخبوا السيسي".. 5 مشاهد تفردت بها انتخابات الخارج

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

"الوطن" تحصل على أول صور من مشاركة الروسيين في اختيار رئيسهم

الأكثر قراءة

عاجل