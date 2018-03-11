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الوطن

موجز 6 صباحا| إحالة 3 طلاب للتحقيق بسبب رقصهم في مدرج "حقوق المنصورة"

اليوم AM 06:33
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 6 صباحا| إحالة 3 طلاب للتحقيق بسبب رقصهم في مدرج "حقوق المنصورة"

رقص الطلاب داخل المدرج

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث علق الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، على واقعة رقص بعض طلاب الكلية على أغاني المهرجانات في مدرجات الكلية، قائلا إن الواقعة حدثت في حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية، ولم يكن موجودا وأناب وكيل الكلية الدكتور رضا عبدالسلام.

وأضاف خاطر، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أنه علم بما حدث فور حدوثه، وأمر بإيقاف الحفلة وإحالة مدير عام الكلية للتحقيق، ومدير رعاية الشباب ومسؤول الأمن ورائد الاتحاد.

وأكد خاطر أنه تم التوصل إلى شخصية الطلاب الذين تراقصوا على "بنش" المدرج، وتبين أن منهم 3 طلاب فقط من الكلية، وتقرر إحالتهم للتحقيق أيضًا. 

من جهة أخرى، عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرا تليفزيونيا يرصد تركيب كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية لكاميرات مراقبة سرية، داخل دورات مياه الطلبة والطالبات، وذلك عبر برنامجه "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم"، الأمر الذي أغضب الطلاب.

وقال أحد الطلاب، رفض ذكر اسمه: "بقينا نفكر ألف مرة قبل ما ندخل الحمام"، ورد عليه الإبراشي ساخرًا: "والله لو الواحد هينفجر مش هيعملها في حمام فيه كاميرات سرية".

وتابع: "طب هما عملوها في دورة مياه الطلبة عشان ممكن حد يشرب سجاير، طب بالنسبة للبنات حطوا الكاميرات ليه، ده أنا بقيت بخاف أدخل حمام بيتنا".

طالب بـ"صيدلة الإسكندرية" عن تركيب كاميرات سرية: "بخاف من حمام بيتنا"

إحالة 3 طلاب للتحقيق بسبب رقصهم في مدرج كلية "حقوق المنصورة"

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