موجز 3 صباحا| عامر: صلاح مش هينتقل لناد آخر.. ومقتل 8 في مالي

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة السكندري، إن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي صرح لأحد الفضائيات الأوروبية، إنه لا يفكر في الاحتراف لأي نادٍ لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نصحه بتأجيل أي احتراف لبعد بطولة كأس العالم، التي سُتقام الصيف الجاري في روسيا.

وأضاف عامر، في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن صلاح قال إن الرئيس السيسي يتصل به كل مباراة ويشجعه وإنه يثق فيه ويحبه".

من جهة أخرى، قتل ثمانية أشخاص على الأقل في وسط مالي في أعمال عنف عرقية دارت، يومي الأحد والإثنين، بين رعاة من البدو الرحل من اتنية "فولاني" ومزارعين من اتنية "دوغون"، بحسب ما أعلن مسؤولون.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

ثمانية قتلى على الأقل وحرق جثثهم في مواجهات عرقية بمالي

فرج عامر: محمد صلاح قال "بحب السيسي زي والدي وهيبقى سيد العالم"

"نشاطات إيران الخبيثة" على طاولة ولي العهد السعودي وترامب

والدة الشهيد الشبراوي: "طلب مني أدعيله بنيل الشهادة في إجازته الأخيرة"

مبعوث اليمن يتعهد بتسيير العملية السياسية على أساس المبادرة الخليجية

هبة حاملة زوجها على ظهرها: "بيتعصب عليا".. والأخير: "الآية انقلبت"