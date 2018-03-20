بالفيديو| آخرها يوم الأسرة المصرية..مناسبات سياسية شهدها استاد القاهرة

لم يقتصر استاد القاهرة الدولي منذ افتتاحه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عام 1960 على الأحداث الرياضية فقط، بل امتدت لتشمل العديد من المناسبات السياسية التي شارك فيها الرؤساء المصريون على مر العصور، بالإضافة إلى مؤتمرات تأييد المرشحين الرئاسيين.

وفيما يلي ترصد "الوطن" أبرز الأحداث السياسية التي شهدها استاد القاهرة:

- مبارك وياسر عرفات يشهدان احتفالات 6 أكتوبر باستاد القاهرة:

مشهد المناسبات السياسية باستاد القاهرة بدأ في عام 1993، حينما شهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وقرينته سوزان مبارك، الاحتفال بالذكرى العشرين لنصر السادس من أكتوبر، بحضور الرئيس الفلسطيني الأسبق ياسر عرفات، ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.

وتميز الاحتفال بالعروض العسكرية والفنية الكبيرة، حيث شهدت الاحتفالات عروضا عسكرية بالأسلحة المستخدمة في حرب أكتوبر على أرض الاستاد، كما شهدت عرضا فنيا للفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، حيث أدت العديد من الأغاني الوطنية، وتلقت حينها الإشادة من الرئيس مبارك.

- مبارك يشهد احتفالات الذكرى الـ34 والـ35 لانتصارات أكتوبر على استاد القاهرة:

وبعدها بـ14 عاما وفي عام 2007، عادت المناسبات السياسية إلى الظهور مرة أخرى باستاد القاهرة الدولي، حيث شهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وقرينته سوزان مبارك، الاحتفال الفني الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ34 لانتصارات أكتوبر المجيدة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

واستقبل الحضور الرئيس مبارك بالتصفيق الحاد والذي تكرر عدة مرات أثناء عرض أوبريت "مصر إرادة" الذي شارك بالغناء فيه كل من الفنان علي الحجار وإيهاب توفيق وتامر حسني وهيثم شاكر ولقاء سويدان وسومة ورحاب مطاوع.

وللمرة الثانية على التوالي شهد الرئيس الأسبق مبارك الاحتفال الفني الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة مرور 35 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي برفقة قرينته سوزان مبارك، ثم شاهد الرئيس مبارك وقرينته الأوبريت الفني "مصر عبر العصور" تأليف الدكتور مدحت العدل‏، وإخراج عصام السيد‏، بمشاركة جمع من الفنانين والمطربين المصريين‏، وفي نهاية العرض الفني، عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر.

- السيسي والبشير يشهدان احتفالية الأسرة المصرية باستاد القاهرة:

وتكريسًا لقوة العلاقات المصرية السودانية، ومشاعر الأخوة بين البلدين الشقيقين، شارك الرئيس السوداني عمر البشير، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفال بيوم الأسرة المصرية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وذلك خلال زيارته لمصر التي استغرقت يوما واحدا.

واستقبل الرئيسان حشودا كبيرة من المصريين المشاركين في احتفالية الأسرة المصرية، ورحبوا بالرئيس السوداني خلال زيارته لمصر بهتاف "سودان.. سودان".

ولم يخلُ استاد القاهرة الدولي من المشاهد الانتخابية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهدت القاعة المغطاة العديد من المؤتمرات لتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وشهدت حشودا كبيرة من المواطنين لإعلان تأييدهم للرئيس، حيث نظمت حملة "مواطن" في 2 مارس الجاري، مؤتمرا حاشدًا تحت عنوان "نساء مصر يدعمن الرئيس" في الصالة المغطاة باستاد القاهرة لإعلان دعم السيسي، بالانتخابات الرئاسية، وشهد المؤتمر حضورا كثيفا من القيادات النسائية.

بينما عبر حزب المصريين الأحرار عن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد بالقاعة المغطاة باستاد القاهرة، لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018، وشارك بالمؤتمر العديد من المواطنين من مختلف المحافظات، رافعين أعلام مصر ولافتات لدعم الرئيس، وصورا له، كما نظم العديد من المواطنين مسيرة داخل استاد القاهرة، مرددين هتافات لدعم الرئيس.