ناصر والسيسي.. كلاهما عشق عمه في طفولته

دائماً ما يكون هناك قدوة أو شخصية تؤثر في حياة الإنسان، ويظل متأثرا بها في كل تصرفاته، ولا يختلف الزعماء كثيرا، في ذلك الشأن، فربما يكون في حياتهم شخصية كانت النور الذي أضاء لهم الطريق.

شخصيات كثيرة تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تأثيرها في حياته، خلال حواره الأخير"شعب ورئيس"، كان أبرزها عمه "محمود السيسي" الذي كان رجل بسيط ومعطاء شديد العطاء، ويحرص على مساعدة الناس وإفادتهم، ناهيك عن كونه إنسان بسيط ولم يأخذ حظ كبير من التعليم.

أكثر شيء تعلمه الرئيس من شقيق والده، هو العطاء بلا مقابل قائلاً: "بدون شك أن محبة الناس وتقديرها شيء جيد، وإذا قال شخص غير ذلك يكون غير صادق ولكن هناك من يريد ما هو أكثر من الناس، أنا لا أبحث عن شكر ومحبة الناس بل أبحث عن رب الناس".

لم يكن "السيسي" وحده الذي تأثر بعمه وعشقه منذ صغره، بل تأتي علاقة الزعيم جمال عبد الناصر بعمه لتروي القصة نفسها، حيث لعب "خليل حسين" دوراً هاماً في حياة "جمال"، إذ عاش معه في طفولته لمدة 3 سنوات بعد التحاقه بالمدرسة الابتدائية بالجمالية، وهو الحي الذي ولد وتربى فيه "السيسي" أيضًا، بينما كانت تقيم أسرة "عبدالناصر" في الإسكندرية في ذلك الوقت، ولم يكن ليفارق عمه إلا في أوقات العطلة الرسمية.