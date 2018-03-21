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الوطن

موسى: أخوض مع السيسي انتخابات من أجل مصر والمنافسة فيها مبدأ كرامة

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد حامد
موسى: أخوض مع السيسي انتخابات من أجل مصر والمنافسة فيها مبدأ كرامة

موسى مصطفى موسى

قال المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إنني أحب خلال المؤتمر الختامي لي، أن اتوجه بالشكر لقيادات وأعضاء حزب الوفد، لمواجهة كل الصعاب والوقوف بجانبي منذ اتخاذ قرار ترشحي لانتخابات الرئاسة.

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن المنافسة في الانتخابات كرامة وشرف وتمسك بالعمل الوطني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

وقال موسى، إننا ننافس في الانتخابات من أجل الوطن وقرار ترشحنا كان من البداية من دافع وطني، ولا نلتفت لما يروجه أعداء الوطن، ونشكر المصريين في الخارج على وقوفهم بجانب بلادهم من خلال مشاركتهم بكثافة والادلاء باصواتهم في صناديق الاقتراع.

ودعا موسى المواطنين كافة، بضرورة تلبية نداء بلدهم والنزول أيام الانتخابات للمشاركة فيها، واختيار من يرونه فيه الصالح لقيادة سفينة الوطن في الفترة المقبلة.

وتابع موسى: "أنا على يقين تام بأن المنافسة في الانتخابات هي لصالح مصرنا الحبيبة، ومهما تكن النتائج النهائية للانتخابات سيكون تقديري للرئيس السيسي على انجازاته هو مثال احتذي به في حياتي ومستقبلي".

وأكد أننا نعمل جميعًا من أجل مصر مهما تكبدنا الصعاب حتى تكون أم الدنيا بحق، وعلى المصريين المشاركة في الانتخابات والوقوف بجانب بلدهم.

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