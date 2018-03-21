مثقفون مغاربة يوقعون عريضة تدعو إلى المساواة في الميراث

وقع أكثر من مئة مثقف مغربي، اليوم الأربعاء، عريضة تدعو إلى إنهاء ما اعتبروه تمييزا ضد المرأة في قوانين الميراث.

ودعوا إلى إلغاء قاعدة "التعصيب" في الإرث التي اعتبروها "ظالمة" للمرأة. والإرث بالتعصيب أمر تقديري وليس مثل الإرث بالفرض المحدد بالنص.

وجاء في العريضة "ان اليتيمات اللواتي ليس لهن اشقاء، عليهن (بحسب قاعدة التعصيب) ان يتقاسمن الارث مع اقرب الذكور الى المتوفي (..) حتى ان كانوا مجهولين ولم يسبق لهم الاتصال بالاسرة".

واضافوا ان الواقع اليوم "ان الاسرة المغربية تقتصر في اغلب الاحيان على الوالدين والابناء (..)ولهذا يصبح مبدأ التعصيب ظالما".

وبين الموقعين على العريضة خصوصا الكاتبة ليلى سليماني والباحث في شؤون الاسلام رشيد بنزين والممثلة لطيفة احرار اضافة الى اسماء لمرابط التي اضطرت هذا الاسبوع للاستقالة من مركز دراسات حول المرأة في الاسلام بسبب دعوتها للمساواة في الارث.

وافتتح النقاش في المغرب حول موضوع الميراث في 2015 وسط مواقف متباينة بين من ينتقدون القوانين "التي لا تحقق المساواة"، ومن يرفضون كل نقاش في مسالة تم تفصيلها في نصوص مقدسة.

يشار الى ان اكثر من الف شخص تظاهروا في العاشر من مارس في العاصمة التونسية للمطالبة بالمساواة في الميراث، معتبرين انه منصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية في تونس للعام 2014.