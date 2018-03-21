تسجيل الدخول

الوطن

مثقفون مغاربة يوقعون عريضة تدعو إلى المساواة في الميراث

منذ 24 دقيقة
كتب: أ ف ب
مثقفون مغاربة يوقعون عريضة تدعو إلى المساواة في الميراث

مثقفون مغاربة يوقعون عريضة تدعو الى المساواة في الميراث

وقع أكثر من مئة مثقف مغربي، اليوم الأربعاء، عريضة تدعو إلى إنهاء ما اعتبروه تمييزا ضد المرأة في قوانين الميراث.

ودعوا إلى إلغاء قاعدة "التعصيب" في الإرث التي اعتبروها "ظالمة" للمرأة. والإرث بالتعصيب أمر تقديري وليس مثل الإرث بالفرض المحدد بالنص.

وجاء في العريضة "ان اليتيمات اللواتي ليس لهن اشقاء، عليهن (بحسب قاعدة التعصيب) ان يتقاسمن الارث مع اقرب الذكور الى المتوفي (..) حتى ان كانوا مجهولين ولم يسبق لهم الاتصال بالاسرة".

واضافوا ان الواقع اليوم "ان الاسرة المغربية تقتصر في اغلب الاحيان على الوالدين والابناء (..)ولهذا يصبح مبدأ التعصيب ظالما".

وبين الموقعين على العريضة خصوصا الكاتبة ليلى سليماني والباحث في شؤون الاسلام رشيد بنزين والممثلة لطيفة احرار اضافة الى اسماء لمرابط التي اضطرت هذا الاسبوع للاستقالة من مركز دراسات حول المرأة في الاسلام بسبب دعوتها للمساواة في الارث.

وافتتح النقاش في المغرب حول موضوع الميراث في 2015 وسط مواقف متباينة بين من ينتقدون القوانين "التي لا تحقق المساواة"، ومن يرفضون كل نقاش في مسالة تم تفصيلها في نصوص مقدسة.

يشار الى ان اكثر من الف شخص تظاهروا في العاشر من مارس في العاصمة التونسية للمطالبة بالمساواة في الميراث، معتبرين انه منصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية في تونس للعام 2014.

أخبار متعلقة

محام عن مساواة المرأة بالرجل في الميراث: أفكار شاذة ضد الشرع والقانون

محام عن مساواة المرأة بالرجل في الميراث: أفكار شاذة ضد الشرع والقانون
ناشطة تطالب بمساواة الرجل والمرأة في الميراث: "القوامة مبقتش موجودة"

ناشطة تطالب بمساواة الرجل والمرأة في الميراث: "القوامة مبقتش موجودة"
عامل يضرم النيران في منزل شقيقه لخلافات الميراث في البحيرة

عامل يضرم النيران في منزل شقيقه لخلافات الميراث في البحيرة
علماء السودان تعقب على المساواة في الميراث والمسيرات التي تشهدها تونس

علماء السودان تعقب على المساواة في الميراث والمسيرات التي تشهدها تونس
مزارع يطعن شقيقه بـ"مطواة" بسبب الخلاف على الميراث في الشرقية

مزارع يطعن شقيقه بـ"مطواة" بسبب الخلاف على الميراث في الشرقية
ضبط طالب اشترك وشقيقه في قتل نجل عمتهما لخلاف على الميراث بأسيوط

ضبط طالب اشترك وشقيقه في قتل نجل عمتهما لخلاف على الميراث بأسيوط

العقوبات على الحرمان من الميراث

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"دعم مصر" يناقش التشريعات الاقتصادية مع مفوضية الاتحاد الأوروبي

"دعم مصر" يناقش التشريعات الاقتصادية مع مفوضية الاتحاد الأوروبي

عبدالعال يشارك في اجتماعات اللجنة المالية بالاتحاد البرلماني الدولي

عبدالعال يشارك في اجتماعات اللجنة المالية بالاتحاد البرلماني الدولي

غدا.. "الأعلى للإعلام" يحتفل بتخريج الدفعة 19 للإعلاميين للأفارقة

غدا.. "الأعلى للإعلام" يحتفل بتخريج الدفعة 19 للإعلاميين للأفارقة

سهير شلبي بعد تكريم السيسي لها: "مهمتي في الحياة صعبة بس ربنا كريم"

سهير شلبي بعد تكريم السيسي لها: "مهمتي في الحياة صعبة بس ربنا كريم"

ضبط كمية من اللحوم الفاسدة داخل محل جزارة بالغردقة 

ضبط كمية من اللحوم الفاسدة داخل محل جزارة بالغردقة 

اختيارات الوطن

تعرف على مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

تعرف على مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

"إيمان" قتلت زوجها بـ"لعبة الجنس".. والمحكمة تصدر حكما بإعدامها

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

الأكثر قراءة

عاجل