الأم المثالية بالغربية: "السيسي متواضع.. هشجع السيدات على الانتخابات"

قالت مرفت سليمان، الأم المثالية، الحاصلة على المركز الأول فى محافظة الغربية، والتي كرمها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنها أكدت للرئيس أن كل سيدات مصر معه في مشواره، وطريقه لاستكمال النجاح الذي حققته مصر على يده منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية.

مضيفة: قلت له "ربنا يحفظك ويزيد كمان كرم البلد على ايدك"، معبرة عن فرحتها وسعادتها بتكريمها من قبل الرئيس السيسي، "مكنتش مصدقه إني هشوفه وهسلم وعليه وأكلمه.. لقيته شخصية محترمة ومتواضعة"، مبينة "تواضعه وأخلاقه وحسن استقباله لنا، شجعنى أكتر واكتر على حث سيدات القرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

موضحة أن الرئيس السيسي، أكد لها خلال الحوار الذي دار بينهما خلال حفل التكريم، إنه يشكر كل سيدة مصرية، على جهودها في بناء الدولة، ونزولهم يوم 30 يونيو 2013، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية الماضية، والدور الكبير الذي تقدمه السيدة المصرية، حاليا في محاربة الإرهاب وبناء الدولة.

من جانبه قال نجلها أضاف أحمد يونس، الدكتور بكلية الحقوق جامعة طنطا، ورافق والدته خلال سفرها إلى القاهرة لحضور حفل التكريم، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لوالدته اليوم، شئ كبير، من إنسان قبل أن يكون رئيس جمهورية، وأن والدته تستحق هذا التكريم لما تحملته من تعب بعد وفاة والده دون أن تنتظر مساعدة من أحد، وكانت مسئولة عنهم مسئوليه كاملة حتى وصلوا إلى تلك المراكز المرموقة وتكريمها اليوم لها، كأم مثالية هو شيء تستحقه بالفعل على ما فعلته معهم.

يذكر أن السيدة مرفت سليمان، حصلت على لقب المثالية بالغربية، ولديها من الأبناء 3 "أحمد دكتور بكلية الحقوق جامعة طنطا، سارة معيدة بكلية تربية جامعة طنطا، محمود ضابطا بالقوات المسلحة"، وتوفي عنها زوجها منذ 3 عاما، دون أي معاش تستطيع من خلاله أن يكون مساعد لها في الحياة وعلى تربية أبنائها.