دفعة أولى من المسلحين وعوائلهم تغادر حرستا في الغوطة الشرقية

انطلقت في مدينة حرستا شرقي العاصمة السورية دمشق، عملية إخراج نحو 1500 مسلح وستة آلاف من أفراد عوائلهم غير الراغبين في تسوية أوضاعهم، إلى محافظة إدلب شمال سوري.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بخروج 1760 شخصًا، بينهم 308 مسلحين، على متن 25 حافلة من حرستا حتى اللحظة الراهنة، وذلك حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية، بين السلطات السورية وجماعة "أحرار الشام" المعارضة التي كانت تسيطر على المدينة.

من جانبها، أشارت خلية "الإعلام الحربي المركزي" إلى أن خمس حافلات تقل عددًا من المسلحين وعائلاتهم خرجت حتى اللحظة من داخل حرستا، ويتم تجميع حافلات الدفعة الأولى في منطقة دوار الثانوية في المدينة، وعند اكتمال عددها سوف تنطلق باتجاه محافظة إدلب دفعة واحدة.