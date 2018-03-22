محافظ أسوان: توفير كل الإمكانيات للانتخابات الرئاسية

أكد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان على ضرورة تكاتف وتعاون كل الجهات المعنية لتوفير كل السبل والإمكانيات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية بكل سهولة وحرية تامة، وذلك على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، مع مراجعة الإجراءات التأمينية لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام وانضباط، وأمر حجازي برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الاسعاف لاستقبال أى حالات طارئة.

جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذى عقده حجازي اليوم استعدادًا للانتخابات الرئاسية والتي تستضيفها مصر خلال أيام 26 و27 و28 ماس الجاري، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.