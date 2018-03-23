نقيب المحامين: نسعى لتخصيص أرض بالعاصمة الجديدة لاستغلالها استثماريا

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن سعي النقابة لتخصيص أرض لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستغلالها بشكل استثماري قد يضاعف من موارد النقابة المالية.

وأشار "عاشور" خلال كلمته بافتتاح مقر محامين روض الفرج، اليوم الخميس، إلى أنه التقى برئيس المدينة لبحث الأمر واختيار أفضل المواقع بها لتخصيصها للنقابة، مضيفا: "ذلك بالإضافة إلى بدء بناء مبنى النقابة الجديد في رمسيس".

وتابع "عاشور": "نسعى لزياردة موارد النقابة، لذلك سنضيف تعديل تشريعي في قانون المحاماة، يجعل تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى، إضافة لتعاقد مع المخابرات العامة لميكنة دمغة المحاماة وحمايتها من التزوير ونتوقع زيادات كبيرة في الموارد نتيحة لتلك الخطوات".

وتابع: "مسيرة العمل تلك نتيجة لجهد النقابة العامة بالتنسيق مع الفرعيات وبدعم من عموم المحامين لكافة قرار المجلس، خاصة فيما يتعلق بتنقية الجداول".

وأردف: تلك الخطوات نتج عنها زيادة المعاشات القديمة بنسبة 25%، إضافة لوصول المعاشات الجديدة في ينايى المقبل لـ2000 جنيه كحد أقصى و800 جنية كحد أدنى، مع زيادة دورية سنوية بنسبة 5%، إضافة لزيادة الحد الأقصى لمرضى القلب المفتوح والسرطان إلى 35 ألف جنيه، ونطمح في المزيد".