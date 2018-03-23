تسجيل الدخول

الوطن

نقيب المحامين: نسعى لتخصيص أرض بالعاصمة الجديدة لاستغلالها استثماريا

منذ 25 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
نقيب المحامين: نسعى لتخصيص أرض بالعاصمة الجديدة لاستغلالها استثماريا

سامح عاشور نقيب المحامين

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن سعي النقابة لتخصيص أرض لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستغلالها بشكل استثماري قد يضاعف من موارد النقابة المالية.

وأشار "عاشور" خلال كلمته بافتتاح مقر محامين روض الفرج، اليوم الخميس، إلى أنه التقى برئيس المدينة لبحث الأمر واختيار أفضل المواقع بها لتخصيصها للنقابة، مضيفا: "ذلك بالإضافة إلى بدء بناء مبنى النقابة الجديد في رمسيس".

وتابع "عاشور": "نسعى لزياردة موارد النقابة، لذلك سنضيف تعديل تشريعي في قانون المحاماة، يجعل تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى، إضافة لتعاقد مع المخابرات العامة لميكنة دمغة المحاماة وحمايتها من التزوير ونتوقع زيادات كبيرة في الموارد نتيحة لتلك الخطوات".

وتابع: "مسيرة العمل تلك نتيجة لجهد النقابة العامة بالتنسيق مع الفرعيات وبدعم من عموم المحامين لكافة قرار المجلس، خاصة فيما يتعلق بتنقية الجداول".

وأردف: تلك الخطوات نتج عنها زيادة المعاشات القديمة بنسبة 25%، إضافة لوصول المعاشات الجديدة في ينايى المقبل لـ2000 جنيه كحد أقصى و800 جنية كحد أدنى، مع زيادة دورية سنوية بنسبة 5%، إضافة لزيادة الحد الأقصى لمرضى القلب المفتوح والسرطان إلى 35 ألف جنيه، ونطمح في المزيد".

أخبار متعلقة
مجدي سخي: لن يستطع المخربون إيقاف مسيرة نقابة المحامين

مجدي سخي: لن يستطع المخربون إيقاف مسيرة نقابة المحامين
سامح عاشور: 95 ألفا جددوا الاشتراك ولن أسلم النقابة لغير المشتغلين

سامح عاشور: 95 ألفا جددوا الاشتراك ولن أسلم النقابة لغير المشتغلين
نقابة المحامين في الوادي الجديد تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي

نقابة المحامين في الوادي الجديد تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي
سامح عاشور يفتتح مقر محامين روض الفرج

سامح عاشور يفتتح مقر محامين روض الفرج
توافد المشاركين بمؤتمر "نقابة المحامين.. تحديات وآفاق" بالأقصر

توافد المشاركين بمؤتمر "نقابة المحامين.. تحديات وآفاق" بالأقصر

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

رجل أعمال خليجي يروي موقف "جدعنة" من مصري في الغربة

رجل أعمال خليجي يروي موقف "جدعنة" من مصري في الغربة

مرتضى منصور في زي الإخواني: "يا مرسي جمد قلبك.. ومالك والشاطر مظلومين"

مرتضى منصور في زي الإخواني: "يا مرسي جمد قلبك.. ومالك والشاطر مظلومين"

والدة الضحية مريم باكية: "نفسي أسمع صوت السيسي"

والدة الضحية مريم باكية: "نفسي أسمع صوت السيسي"

سامح عاشور يفتتح مقر محامين روض الفرج

سامح عاشور يفتتح مقر محامين روض الفرج

ضبط مطلوبين ومشتبه بهم في حملة أمنية بمطروح

ضبط مطلوبين ومشتبه بهم في حملة أمنية بمطروح

اختيارات الوطن

"حضن أم" من مديرة مدرسة حكومي للفائزين بأوائل الطلبة: "فرحانة بيكم"

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

الأكثر قراءة

عاجل