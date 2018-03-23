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الوطن

والدة الضحية مريم: رفضت مزايدات قنوات الإخوان المتاجرة بقضية ابنتي

اليوم AM 12:27
كتب: محمود البدوي
والدة الضحية مريم: رفضت مزايدات قنوات الإخوان المتاجرة بقضية ابنتي

والدة مريم

قالت نسرين أبوالعينين، والدة الطالبة مريم، التي توفيت في اعتداء عنصري في لندن، إنه لا يوجد شفافية في قضيته ابنتها من قبل جهات التحقيق، لافتة إلى أن جهات التحقيق تحجب عنهم جميع المعلومات.

وأضافت "أبوالعينين"، خلال مداخلة من بريطانيا، ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" : "كل المتهمين خارج السجون، وإحنا إللي محبوسين"، موضحة أنهم اعتدوا على نجلتها أكثر من مرة من قبيل العنصرية، وأن أسرتها تتعرض للتهديدات.

وأضافت أن مريم تكاتف عليها جميع الجبهات، وفي وقت مرضها كان الجميع ينشرون أن حالتها مستقرة بدون توضيح خطورة الحالة، متابعة: "بنتي قالتلهم في المستشفى أنا تعبانة ومش عايزة أخرج وقالولها لا روحي وخرجوها من المستشفى، وبعدها تعرضت لنزيف لمدة 3 أيام ثم دخلت في غيبوبة"، مشيرة إلى أنها رفضت مزايدات قنوات الإخوان التي تتاجر بقضية مريم.

 

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