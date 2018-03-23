موجز 6 صباحا| عابد في بريطانيا من أجل مريم.. وهشام عباس يغني للسيسي

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن عدد من أعضاء اللجنة توجهوا لوزارة الخارجية البريطانية فور وصولهم إلى لندن، للوقوف على سير تحقيقات قضية "مريم"، التي لقيت مصرعها بعد تعرضها لاعتداء في بريطانيا، موضحًا أنهم طالبوا بسرعة إنهاء إجراءات الطب الشرعي لدفن الجثمان، وطالبوهم بالتعامل مع القضية بروح القانون.

ولفت عابد، خلال مداخلة من لندن ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن القانون البريطاني مختلف تمامًا عن القانون المصري، مضيفًا أن سلطة تحقيق خاصة تتولى القضايا وليس النيابة العامة، موضحًا أن القوانين ببريطانيا جامدة، وأن الإجراءات ستستمر حتى أسبوع أو 10 أيام آخرين.

من جهة أخرى، طرح الفنان هشام عباس، أغنية وطنية جديدة بعنوان "الطريق الصح"، دعما للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع رامي سمير، فيما تولى مهمة "ماستر" الأغنية مهندس الصوت خالد سند.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

علاء عابد: قضية مريم الأهم حاليا في بريطانيا.. والقوانين هناك جامدة

هشام عباس يطرح "الطريق الصح" دعما للسيسي

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