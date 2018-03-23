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الوطن

السوري سمير شقير: ندعم السيسي حتى إن لم يكن لنا صوت

منذ 27 دقيقة
كتب: محمد متولي
السوري سمير شقير: ندعم السيسي حتى إن لم يكن لنا صوت

المهندس السوري سمير شقير المسؤل عن لجنة الصناعة بحملة تحيا مصر

قال المهندس السوري سمير شقير المسؤول عن لجنة الصناعة بحملة تحيا مصر، إنه ودون صوت انتخابي نؤيد وندعم الرئيس السيسي ونعمل بقوة للنهوض بالاقتصاد المصري.

وأضاف شقير خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد بفندق الماسة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد احتوى شباب العالم في منتدى الشباب العالمي ونريد أن نفخر بكلمة صنع في مصر.

وأشار إلى أنه بالرغم من وجود مشاكل في مجالات مختلفة إلا أن تلك المشكلات في جميع البلاد، ووجه كلمه للشعب المصري "أنتم تملكون وطنًا فحافظوا عليه".

جدير بالذكر أنه قد بدء منذ قليل مؤتمر "يالا سيسي" الختامي والمقام بفندق الماسة بمدينة نصر، وذلك بحضور عدد من المؤسسين وعدد كبير من شباب الحملة بالمحافظات.

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