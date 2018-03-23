وكيل "صناعة النواب" للجمهور: "مصر تواجه معركة ولازم الريس ينجح"

أكد اللواء محمد الزيني، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومنسق ائتلاف دعم مصر في دمياط، أن الرجل الدمياطي سيكون الأقوى في وجوده بالانتخابات بكل قوة وحشد.

جاء ذلك في المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي نظم برئاسة محمد الماشطة، وبحضور اللواء محمد الزيني، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومنسق ائتلاف في دعم مصر، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، والأب هشام بندليمون، كاهن كنيسة الروم الأرذثوكس.

وتابع الزيني قائلا: مصر تواجه معركة ولازم ينجح الريس بكم، ولابد أن نكون ظهير سياسي له أمام العالم، ونوضح أننا حشد وراءه، ولابد أن نكون أمام الصناديق من أجل مستقبل مصر".

وأضاف أحمد الزيني القيادي بالائتلاف، عام 1952 ميلاديًا، جري القضاء علي الملكية والاستعمار منذ عامي 65 و67 ولم تخضع مصر للاستعمار أو أي قوة غاشمة، كما أن جيش مصر يكافح منذ عام 1952 ميلاديًا، وفي 1973 ميلاديًا، عادت مصر مرة آخري لأهلها.

وقال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف في دمياط، اليوم، لسنا أقل من المصريين في الخارج وتحيا مصر.