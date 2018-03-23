تسجيل الدخول

الوطن

وكيل "صناعة النواب" للجمهور: "مصر تواجه معركة ولازم الريس ينجح"

منذ 19 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
وكيل "صناعة النواب" للجمهور: "مصر تواجه معركة ولازم الريس ينجح"

وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب للجمهور : مصر تواجه معركة ولازم الريس ينجح بكم

أكد اللواء محمد الزيني، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومنسق ائتلاف دعم مصر في دمياط، أن الرجل الدمياطي سيكون الأقوى في وجوده بالانتخابات بكل قوة وحشد.

جاء ذلك في المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي نظم برئاسة محمد الماشطة، وبحضور اللواء محمد الزيني، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومنسق ائتلاف في دعم مصر، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، والأب هشام بندليمون، كاهن كنيسة الروم الأرذثوكس.

وتابع الزيني قائلا: مصر تواجه معركة ولازم ينجح الريس بكم، ولابد أن نكون ظهير سياسي له أمام العالم، ونوضح أننا حشد وراءه، ولابد أن نكون أمام الصناديق من أجل مستقبل مصر".

وأضاف أحمد الزيني القيادي بالائتلاف، عام 1952 ميلاديًا، جري القضاء علي الملكية والاستعمار منذ عامي 65 و67 ولم تخضع مصر للاستعمار أو أي قوة غاشمة، كما أن جيش مصر يكافح منذ عام 1952 ميلاديًا، وفي 1973 ميلاديًا، عادت مصر مرة آخري لأهلها.

وقال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف في دمياط، اليوم، لسنا أقل من المصريين في الخارج وتحيا مصر.

أخبار متعلقة

الطلخاوي نائب "دعم مصر" ينظم مسيرة بالإسكندرية لدعم السيسي

الطلخاوي نائب "دعم مصر" ينظم مسيرة بالإسكندرية لدعم السيسي
الأحد.. "دعم مصر" يعقد حوارا مجتمعيا لمناقشة أزمة "أوبر وكريم"

الأحد.. "دعم مصر" يعقد حوارا مجتمعيا لمناقشة أزمة "أوبر وكريم"
"دعم مصر" يناقش التشريعات الاقتصادية مع مفوضية الاتحاد الأوروبي

"دعم مصر" يناقش التشريعات الاقتصادية مع مفوضية الاتحاد الأوروبي
في مؤتمر جماهيري بالشرقية.. "دعم مصر" يطالب بالمشاركة في الانتخابات

في مؤتمر جماهيري بالشرقية.. "دعم مصر" يطالب بالمشاركة في الانتخابات

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

محاكاة انتخابات الرئاسة فى مدرسة بسيناء

محاكاة انتخابات الرئاسة فى مدرسة بسيناء

مؤسسة أمريكية: «نهاية الإخوان» اقتربت

مؤسسة أمريكية: «نهاية الإخوان» اقتربت

"إفيهات" مدحت شلبي في مباراة مصر والبرتغال: "رونالدو ابن الذين"

"إفيهات" مدحت شلبي في مباراة مصر والبرتغال: "رونالدو ابن الذين"

ترامب يعلق على نتائج تحقيق "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية

ترامب يعلق على نتائج تحقيق "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية

عاجل| مصرع شخصين وإصابة ثالث في انهيار "خزان مياه" بكفر الشيخ

عاجل| مصرع شخصين وإصابة ثالث في انهيار "خزان مياه" بكفر الشيخ

اختيارات الوطن

"سافروا سويسرا واتصوروا مع صلاح".. رحلة مصريين بألمانيا لتشجيع المنتخب

"سافروا سويسرا واتصوروا مع صلاح".. رحلة مصريين بألمانيا لتشجيع المنتخب

قبل الصمت الانتخابي.. "السيسي" VS "موسى" عبر حملاتهما على "فيس بوك"

قبل الصمت الانتخابي.. "السيسي" VS "موسى" عبر حملاتهما على "فيس بوك"

تاريخ مواجهات مصر والبرتغال

تاريخ مواجهات مصر والبرتغال

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

الأكثر قراءة

عاجل