مشاهير يتفاعلون مع تغريدة تركي آل الشيخ: "صلاح هيجي الأهلي ولا إيه"

مازح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، محمد صلاح مهاجم المنتخب القومي، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تألقه مؤخرًا وإحرازه العديد من الأهداف مع فريقه الإنجليزي.

وكتب "آل شيخ"، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لازم يوحشنا قبل كأس العالم".

فرد عليه الإعلامي عمرو أديب، قائلًا: "صلاح بيشرب اللبن كل يوم الصبح، والأكل المصري هيخليه يكمل لكأس العالم 2055".

ومازحته الفنانة رشا مهدي، حيث ربطت بين حديثه عن اللاعب ورئاسته الشرفية لنادي الأهلي، وقالت: "هيروح الأهلي ولا إيه؟".

وكتب محمد ناجي جدو، مهاجم نادي المقاولون العرب الحالي، والمنتخب الوطني السابق: "لا متشوفش وحش.. ده أملنا".

وغرد محمود عبدالشفيع: "صلاح هيبهدل دفاع المنتخب السعودي في كأس العالم، الله يكون في عونهم وفي عون حارس المرمى من كمية الأهداف".

وكتب مصطفى شرف: "لأ لأ طبعا.. كله إلا فخر العرب محمد صلاح، ربنا يحفظه ويبارك فيه، وإن شاء الله نشوف نسخ كثيرة منه في السنوات المقبلة بالملاعب العالمية".