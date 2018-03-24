تسجيل الدخول

الوطن

مشاهير يتفاعلون مع تغريدة تركي آل الشيخ: "صلاح هيجي الأهلي ولا إيه"

منذ 15 دقيقة
كتب: شريف سليمان
مشاهير يتفاعلون مع تغريدة تركي آل الشيخ: "صلاح هيجي الأهلي ولا إيه"

تركي آل شيخ

مازح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، محمد صلاح مهاجم المنتخب القومي، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تألقه مؤخرًا وإحرازه العديد من الأهداف مع فريقه الإنجليزي.

وكتب "آل شيخ"، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لازم يوحشنا قبل كأس العالم".

فرد عليه الإعلامي عمرو أديب، قائلًا: "صلاح بيشرب اللبن كل يوم الصبح، والأكل المصري هيخليه يكمل لكأس العالم 2055".

ومازحته الفنانة رشا مهدي، حيث ربطت بين حديثه عن اللاعب ورئاسته الشرفية لنادي الأهلي، وقالت: "هيروح الأهلي ولا إيه؟".

وكتب محمد ناجي جدو، مهاجم نادي المقاولون العرب الحالي، والمنتخب الوطني السابق: "لا متشوفش وحش.. ده أملنا".

وغرد محمود عبدالشفيع: "صلاح هيبهدل دفاع المنتخب السعودي في كأس العالم، الله يكون في عونهم وفي عون حارس المرمى من كمية الأهداف".

وكتب مصطفى شرف: "لأ لأ طبعا.. كله إلا فخر العرب محمد صلاح، ربنا يحفظه ويبارك فيه، وإن شاء الله نشوف نسخ كثيرة منه في السنوات المقبلة بالملاعب العالمية".

 

 

أخبار متعلقة

بالفيديو| محمد صلاح يسجل في البرتغال على طريقة هدفه أمام الأهلي

بالفيديو| محمد صلاح يسجل في البرتغال على طريقة هدفه أمام الأهلي
عكاشة: المصريون ليسوا مصابين بالاكتئاب وسعداء بما يقدمه محمد صلاح

عكاشة: المصريون ليسوا مصابين بالاكتئاب وسعداء بما يقدمه محمد صلاح
"أفيخاي" يستغل نجاح محمد صلاح للهجوم على شباب المقاومة الفلسطينية

"أفيخاي" يستغل نجاح محمد صلاح للهجوم على شباب المقاومة الفلسطينية
"مستقبل وطن" يختار والدة الشهيد الرائد محمد صلاح أما مثالية في أسيوط

"مستقبل وطن" يختار والدة الشهيد الرائد محمد صلاح أما مثالية في أسيوط
بالفيديو| طفل إنجليزي يقلد محمد صلاح ويسجد بعد إحرازه هدفا

بالفيديو| طفل إنجليزي يقلد محمد صلاح ويسجد بعد إحرازه هدفا
بالفيديو| فيلم كارتون عن "سوبر هاتريك" محمد صلاح

بالفيديو| فيلم كارتون عن "سوبر هاتريك" محمد صلاح
فرج عامر: محمد صلاح قال "بحب السيسي زي والدي وهيبقى سيد العالم"

فرج عامر: محمد صلاح قال "بحب السيسي زي والدي وهيبقى سيد العالم"

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

مشاهير يتفاعلون مع تغريدة تركي آل الشيخ: "صلاح هيجي الأهلي ولا إيه"

مشاهير يتفاعلون مع تغريدة تركي آل الشيخ: "صلاح هيجي الأهلي ولا إيه"

رئيس "الحامول": الدفاع المدني رفع أنقاض المبنى المنهار بالمجاز الشرقي

رئيس "الحامول": الدفاع المدني رفع أنقاض المبنى المنهار بالمجاز الشرقي

بالفيديو| قصة صاحب مكتبة الزمالك.. "الحي كله حزين"

بالفيديو| قصة صاحب مكتبة الزمالك.. "الحي كله حزين"

اليوم.. "ثقافة اﻷقصر" تطفئ أنوار المواقع الثقافية في "ساعة اﻷرض"

اليوم.. "ثقافة اﻷقصر" تطفئ أنوار المواقع الثقافية في "ساعة اﻷرض"

برلماني: إذا كان للوطن جيش يحميه للرئيس السيسي شعب يقدر إنجازاته

برلماني: إذا كان للوطن جيش يحميه للرئيس السيسي شعب يقدر إنجازاته

اختيارات الوطن

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

«الأرصاد»: طقس ربيعى أيام الانتخابات يسمح للمواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم

«الأرصاد»: طقس ربيعى أيام الانتخابات يسمح للمواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم

قبل الصمت الانتخابي.. "السيسي" VS "موسى" عبر حملاتهما على "فيس بوك"

قبل الصمت الانتخابي.. "السيسي" VS "موسى" عبر حملاتهما على "فيس بوك"

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

الأكثر قراءة

عاجل