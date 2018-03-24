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الوطن

إبراهيم عيسى: أحمد رامي والدعم العائلي سر تفوق أم كلثوم على فتحية أحمد

اليوم AM 04:27
كتب: شريف سليمان
إبراهيم عيسى: أحمد رامي والدعم العائلي سر تفوق أم كلثوم على فتحية أحمد

الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن المطربة الراحلة فتحية أحمد تراجعت واندثرت من التاريخ بعد أن كانت تتفوق على أم كلثوم، موضحًا أن الأخيرة تفوقت عليها في نهاية المطاف، وخلدت اسمها بين العظماء.

وأضاف عيسى، خلال تقديم برنامج "حوش عيسى"، الذي يُذاع عبر فضائية "on e": "أم كلثوم كانت تملك شخصية المثقف، كما أن الشاعر أحمد رامي لعب دورًا كبيرًا معها، فكان كالمثقف والمعلم لها، بينما لم تجد فتحية أحمد هذا المثقف بجانبها".

وتابع: "دعم العائلات الكبرى لأم كلثوم كان له دور كبير في بزوغ نجمها، فعائلات مصطفى عبدالرازق وعائلة أمين بك المهدي دعمتا أم كلثوم كثيرًا ووقفتا بجانبها".

وأردف: "استطاعت أم كلثوم إدارة موهبتها بشكل أفضل بكثير من فتحية أحمد، كما كانت تجيد التواصل مع الإعلام وكانت أكثر ذكاءا، بينما انشغلت فتحية أحمد بمشاكلها العائلية".

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