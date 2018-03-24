رئيس مدينة كفرالدوار يلتقي مندوبي غرفة العمليات استعدادا للانتخابات

عقد المهندس هيثم الدسوقي، رئيس مركز ومدينة كفرالدوار، في البحيرة، اليوم، لقاء موسعاً مع مندوبي غرفة عمليات الوحدة بكافة المقار الانتخابية بالمركز والمدينة، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال انتخابات الرئاسة، المقرر عقدها أيام 26، 27، 28 من مارس الجاري.

وتناول اللقاء توزيع المهام المنوطة بكل مندوب خلال أيام الاقتراع، والتي من بينها رفع التقارير الدورية عن سير العملية الانتخابية وتذليل العقبات التي قد تعرقل حسن سيرها، من خلال التواجد بالمقرات الانتخابية.

حضر اللقاء أحمد الغنام، ونعمة شعيب، والدكتور عزاز عبدالرحمن ـ نواب رئيس المدينة، وسليمان محسن سكرتير عام الوحدة، ورضا حموري معاون رئيس المدينة.