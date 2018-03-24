تسجيل الدخول

الوطن

رئيس مدينة كفرالدوار يلتقي مندوبي غرفة العمليات استعدادا للانتخابات

منذ 11 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
رئيس مدينة كفرالدوار يلتقي مندوبي غرفة العمليات استعدادا للانتخابات

رئيس مدينة كفرالدوار يلتقى مندوبى غرفة العمليات استعداداً للانتخابات

عقد المهندس هيثم الدسوقي، رئيس مركز ومدينة كفرالدوار، في البحيرة، اليوم، لقاء موسعاً مع مندوبي غرفة عمليات الوحدة بكافة المقار الانتخابية بالمركز والمدينة، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال انتخابات الرئاسة، المقرر عقدها أيام 26، 27، 28 من مارس الجاري.

وتناول اللقاء توزيع المهام المنوطة بكل مندوب خلال أيام الاقتراع، والتي من بينها رفع التقارير الدورية عن سير العملية الانتخابية وتذليل العقبات التي قد تعرقل حسن سيرها، من خلال التواجد بالمقرات الانتخابية.

حضر اللقاء أحمد الغنام، ونعمة شعيب، والدكتور عزاز عبدالرحمن ـ نواب رئيس المدينة، وسليمان محسن سكرتير عام الوحدة، ورضا حموري معاون رئيس المدينة.

أخبار متعلقة

عضو "برلمانية الوفد" يدعو المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية

عضو "برلمانية الوفد" يدعو المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية
"مواطن": تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية

"مواطن": تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية
بالصور| سفير مصر بالأردن يتابع سير العملية الانتخابية في عمان

بالصور| سفير مصر بالأردن يتابع سير العملية الانتخابية في عمان
سفير مصر بإيطاليا: مشاركة كبيرة من الشباب في العملية الانتخابية

سفير مصر بإيطاليا: مشاركة كبيرة من الشباب في العملية الانتخابية

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

وزير التعليم العالي: وضعنا اللائحة التنفيذية لمشروع وكالة الفضاء

وزير التعليم العالي: وضعنا اللائحة التنفيذية لمشروع وكالة الفضاء

طوارئ بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم العمرة بميناء نويبع البحري

طوارئ بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم العمرة بميناء نويبع البحري

الجيش الليبي يرسل تعزيزات إلى الجنوب ضمن عملية "حفظ القانون"

الجيش الليبي يرسل تعزيزات إلى الجنوب ضمن عملية "حفظ القانون"

"صحة الدقهلية": تطهير ورش اللجان ضد الحشرات استعدادا للانتخابات

"صحة الدقهلية": تطهير ورش اللجان ضد الحشرات استعدادا للانتخابات

وزير الإمارات للذكاء الاصطناعي يزور معرض الرياض الدولي للكتاب

وزير الإمارات للذكاء الاصطناعي يزور معرض الرياض الدولي للكتاب

اختيارات الوطن

أول فيديو من موقع انفجار قنبلة بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

بالصور| السيسي "متشال على الراس" بموس ومقص "بوب".. "الله عليك يا فنان"

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

الأكثر قراءة

عاجل