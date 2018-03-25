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الوطن

"مبادرة فيروس سي": الانتهاء من فحص 480 ألف و500 مواطن حتى الآن

منذ 10 دقيقة
كتب: محمد مجدي
"مبادرة فيروس سي": الانتهاء من فحص 480 ألف و500 مواطن حتى الآن

الدكتور يحيى الشاذلي، منسق عام مبادرة الرئيس للقضاء علي فيروس سي بمصر

أعلن الدكتور يحيى الشاذلي، المنسق العام لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي بمصر بحلول عام 2020، عن انتهاء المبادرة من فحص 480 ألف و500 مواطن حتي نهاية عملهم اليوم.

وأضاف الشاذلي، في تصريح لـ"الوطن"، أن الفحوصات أثبتت وجود أجسام مضادة للمرض لدى 86 ألف مواطن، وأنه تم إجراء مزيد من تحاليل PCR لهم، وفحوصات أخرى أثبتت إصابة 26 ألفاً منهم بالفيروس.

وأوضح المنسق العام للمبادرة، أنه تم صرف العلاج بالمجان لـ10 آلاف و500 مريض حتى الآن.

وتتصدر مصر قائمة البلدان المحاربة لـ"فيروس سي" على مستوى العالم، حيث كان أكثر من 800 ألف متعافي من "الفيروس" أعلنتهم منظمة الصحة العالمية مصريون، وذلك بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي الحرب عليه، لتنجح مصر في علاج قرابة مليون ونصف مليون مواطن، وتقضي على "قوائم الانتظار" الخاصة بتلقي العلاج.

ولم يكتفي الرئيس السيسي من النجاحات التي تحققت في المبادرة، ليوجه بإجراء مسحا طبيا شاملا بين الأصحاء الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، ليستكشف مدي تواجده في أجسادهم من عدمه، وهم الشريحة العمرية ما بين 18 و60 عاما، والتي تُقدر أعدادهم بقرابة 50 مليون مواطن، تم فحص 5 ملايين منهم بالفعل خلال العام الماضي، ويتم استكمال البقية على 3 سنوات بمعدل 15 مليون مواطن سنويا، على أن يصرف العلاج بالمجان لمن يثبت تواجد المرض في جسده.

وتعمل القوافل في 26 محافظة من محافظات الجمهورية، بإجمالي 87 نقطة ارتكاز، تضم كلا منها 4 سيارات لفحص المواطنين، ومن المنتظر أن تضم محافظة شمال سيناء للمنظومة عقب تطهيرها من فلول العناصر الإرهابية المتواجدة بها.

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