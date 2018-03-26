بعد استشهاد مصري.. بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين

دعت بريطانيا الأحد، إيران إلى "الكف عن إرسال أسلحة" إلى المتمردين الحوثيين في اليمن واستخدام نفوذها بدلا من ذلك في سبيل إنهاء النزاع الدائر في هذا البلد.

جاء ذلك بعد إطلاق 7 صواريخ باليستية من الأراضي اليمنية باتجاه السعودية، إلا أن الجيش السعودي تصدى للصواريخ وسقطت الشظايا على بعض المدن ما أدى لاستشهاد مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين.

وقال وزيرا الخارجية والتنمية الدولية بوريس جونسون وبيني موردونت في بيان مشترك بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على بدء التحالف العربي بقيادة السعودية تدخله العسكري ضد المتمردين في اليمن إنه "إذا كانت إيران صادقة في التزامها دعم الحل السياسي في اليمن - كما صرحت بذلك علناً - فعليها التوقف عن إرسال أسلحة تطيل أمد الصراع وتذكي التوترات الإقليمية وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وأضاف الوزيران في بيانهما "نحن نتساءل لماذا تنفق إيران عائدات كبيرة في بلد لا تربطها به صلات أو مصالح تاريخية حقيقية، بدلا من أن تستخدم نفوذها لإنهاء النزاع لما فيه مصلحة الشعب اليمني".