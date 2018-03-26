رئيس شركة سياحة: المشتبه به بقضية الحاجة سعدية حجز عمرة لسيدتين أخريين

قال محمود التونسي، رئيس شركة السياحة التي أنهت إجراءات سفر الحاجة سعدية، المضبوطة بمطار ينبع بتهمة تمرير حقيبة مليئة بالمخدرات إلى داخل السعودية، والمعروفة إعلاميًا بـ"ضحية شنطة الترامادول"، إن المتهم بتوريط الحاجة سعدية جاء للشركة، ودفع رسوم العمرة لاثنين من السيدات.

وأضاف التونسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أنه اشترط ألا يسافرا معًا وأن تسافر كل واحدة منهما بمفردها.

وأكد التونسي أن الشخص المشتبه به حضر إلى الشركة وحصل على أوراقهم وجوازات سفرهم، والحقائب المخصصة لهم، لافتا إلى أن كاميرات المراقبة الموجودة بالشركة التقطت بعض الفيديوهات له.