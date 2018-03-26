شقيق حامل شنطة الترامادول للحاجة سعدية: "ساعدها ومحدش جاب سيرته"

قال وائل محمد، شقيق تامر محمد، الذي ألقي القبض عليه لرفعه الحقيبة الخاصة بالحاجة سعدية على سير الحقائب، إن شقيقه مواليد محافظة الشرقية ويسكن جنوب سيناء منذ 22 عاما.

ونفى وائل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، وجود أي معرفة بين شقيقه وبين الحاجة سعدية.

وتابع: "كل مشكلته أنه شال الشنطة للست ومحدش مسلط الضوء عليه، وأنا خايف إن الحاجة سعدية تطلع والحاج تامر محدش يسأل عنه، وهو مالوش علاقة بأي حاجة، وفيه اتنين كمان معاهم متهمين ومحدش جاب لهم سيرة".