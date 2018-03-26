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الوطن

إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية في البحر الأحمر

منذ 15 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية في البحر الأحمر

ارشيفية

شهدت اللجان الانتخابية في محافظة البحر الأحمر، إقبالا ملحوظا على اللجان الانتخابية. ويتوافد مواطنو البحر الأحمر على اللجان، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2018.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفًا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

 

 

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إعلان الطوارئ بـ"صحة بورسعيد" وغرفة عمليات على مدار اليوم
"أوقاف الإسكندرية" تقيم ندوات بأيام الانتخابات لتبصرة المواطنين

"أوقاف الإسكندرية" تقيم ندوات بأيام الانتخابات لتبصرة المواطنين
بالصور| وصول قوات التأمين إلى جميع اللجان الانتخابية في المنوفية

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سكرتير عام المنوفية يتابع فعاليات مبادرة "اعرف لجنتك" قبل الانتخابات

سكرتير عام المنوفية يتابع فعاليات مبادرة "اعرف لجنتك" قبل الانتخابات
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موسى مصطفى: عندي أمل في الفوز وأتمنى الحصول على 50% من الأصوات
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البابا تواضروس: صوتك الذي تزرعه بالانتخاب ستجنيه ثمارا لحياتك ومستقبلك
"الصحة": سيارة إسعاف لكل 7 لجان انتخابية.. 10 كـ"احتياطي" لكل محافظة

"الصحة": سيارة إسعاف لكل 7 لجان انتخابية.. 10 كـ"احتياطي" لكل محافظة
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