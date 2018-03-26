بالصور| مدير أمن قطاع شمال القاهرة يتفقد تأمين لجان بولاق أبوالعلا

زار اللواء هشام لطفي مدير قطاع شمال القاهرة، لجان مدرسة السلام الابتدائية المشتركة ببولاق أبوالعلا، وصافح الناخبين من كبار السن وسمع لشكواهم وأمر بتجهيز الكراسي المتحركة التي خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن خارج اللجان.

وتابع لطفي حركة التأمين بصحبة عدد من القيادات، وسط إشادة تدعى منى عدوية بتضحيات الجيش والشرطة بأرواحهم من أجل الوطن: "نازلين يحمونا ويحافظوا علينا".

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.