مسلم: "الجارديان ونيويورك تايمز" ارتكبتا جرائم مهنية رهيبة في حق مصر

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن هناك نوعين من الصحافة الغربية التي تكتب عن مصر، حيث إن النوع الأول يكمن في صحف مثل "الجارديان ونيويورك تايمز"، وهما يسيئان لسمعة مصر من أجل تنفيذ أجندة معينة، موضحًا أنهما ارتكبا جرائم مهنية رهيبة في حق مصر.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "موعد مع الرئيس"، على قناة "النهار"، أنه يجب مطارد تلك الوسائل الغربية التي تُسيء لمصر، موضحًا أن صورة مصر في الخارج أصبحت سيئة أكثر من الواقع بكثير، حيث إن الصورة عن مصر في الخارج صعبة ولا تعكس الواقع المصري.

وأشار، أن بعض الصحف الغربية تقوم بانتقاد الدولة المصرية عن جهل، وهو النوع الثاني من الصحافة الغربية التي تتصيد الأخطاء ضد مصر.