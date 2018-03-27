موجز 3 صباحا| سيدة معمرة تنتخب.. ومسلم: لا خلاف على نزاهة السيسي

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث حل الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" ضيفًا على برنامج "موعد مع الرئيس"، على قناة "النهار".

وقال مسلم إنه قد يكون هناك خلاف حول أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي والمشروعات التي يُطلقها، ولكن لا خلاف على شخصه أو نزاهته وإخلاصه.

وأضاف "مسلم"، أن البعض يرى أن هناك أولويات أخرى بدلًا من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة أو غيرها من المشروعات، موضحًا أن كل هذا الكلام من الممكن أن يُرد عليه بأن العاصمة الإدارية الجديدة أدرت أموالا من خلال رفع أسعار الأراضي في تلك المنطقة والمناطق المجاورة لها.

وأشار إلى أن الشعب المصري لا يختلف على شخص السيسي سوى جماعة الإخوان فقط، التي تستهدف ثورة 30 يونيو في شخص الرئيس باعتباره زعيم الثورة، موضحًا أن الإخوان ليس لديهم سقف ديني أو أخلاقي.

من جهة أخرى، أصرت سيدة تبلغ من العمر 104 أعوام على التقاط صور تذكارية مع رجال القوات المسلحة المكلفين بتأمين لجنة مدرسة الأوقاف الثانوية للبنات بشارع فوزي رماح المتفرع من شارع السودان عقب الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

وقالت السيدة، لعناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة: "أنا صحيت بدري زي الرئيس عبدالفتاح السيسي وقررت أنزل قبل الساعة التاسعة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

يذكر أن السيدة أدلة بصوتها عقب فتح باب اللجنة للاقتراع مباشرةً، وبعد خروجها من المدرسة واستقلالها سيارة أجرة، استوقفت السائق لالتقاط صورة مع قوة التأمين الخاصة باللجنة.

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