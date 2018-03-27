مسلم: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات مشهد يشع بالتفاؤل

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية كان مشهدا يّشع بالتفاؤل وغير متوقعًا، موضحًا أن شعور المصريين بالخارج وإحساسهم بالدولة أكثر من الداخل.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أنه لا يوجد علاقة بين زيادة نسبة المشاركة في الخارج وبين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن أي مواطن مُغترب لا ينفق أمواله سوى في مصر، بجانب زيادة رسوم الإقامة في بعض دول الخليج على المغتربين.

وتابع أن "السعودية وبعض دول الخليج اتخذت قرارًا بتحرير أسعار البنزين"، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف لم يكن ميزة للمصريين في الخارج بالشكل الذي يراه المواطنين".

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.