أحمد موسى للإخوان: "انتو اللي بدعتوا الرقص.. وبديع كان بيمسك الطبلة"

شنَّ الإعلامي أحمد موسى، هجومًا شديدًا على جماعة الإخوان الإرهابية، بسبب هجومها على الشعب المصري وسخريتها من الأجواء الاحتفالية المصاحبة للانتخابات الرئاسية.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بتتريقوا على الرقص، وانتوا أول ناس بدعتوه، قبل كده كان حلال لما كنتو بترقصوا على واحدة ونص فرحًا بالإرهابي الخائن محمد مرسي".

وأضاف: "ارقص يا مرسي، هوبا هيه، دي رقصته مش رقصة حد تاني، وبديع كان ماسك الطبلة، ومحدش كان قادر يفتح فمه".

وانطلقت أول أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.