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الوطن

محافظ القاهرة: نسب مشاركة الشباب مرتفعة في اليوم الثاني للانتخابات

اليوم AM 05:54
كتب: أحمد حامد دياب
محافظ القاهرة: نسب مشاركة الشباب مرتفعة في اليوم الثاني للانتخابات

لجان انتخابية

قال عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن نسب الإقبال على اللجان الانتخابية مرتفعة، وجاءت مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني مرتفعة أيضا.

وأضاف عبدالحميد، في تصريحات مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "الرئيس" على قناة "ten"، أن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر، وذلك من خلال المتابعة المستمرة في غرفة عمليات محافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات منظومة متكاملة تتعاون مع كافة الجهات المعنية، من أجل التعامل مع أي موقف يطرأ على العملية الانتخابية قد يعرقل سيرها.

 

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