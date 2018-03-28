محافظ القاهرة: نسب مشاركة الشباب مرتفعة في اليوم الثاني للانتخابات

قال عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن نسب الإقبال على اللجان الانتخابية مرتفعة، وجاءت مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني مرتفعة أيضا.

وأضاف عبدالحميد، في تصريحات مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "الرئيس" على قناة "ten"، أن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر، وذلك من خلال المتابعة المستمرة في غرفة عمليات محافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات منظومة متكاملة تتعاون مع كافة الجهات المعنية، من أجل التعامل مع أي موقف يطرأ على العملية الانتخابية قد يعرقل سيرها.