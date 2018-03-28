نقيب الصحفيين: نحن في مرحلة تثبيت أركان الدولة

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الصحافة ووسائل الإعلام لديها هدف أساسي وهو توعية المواطن بطبيعة المرحلة الحالية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "الرئيس"، المٌذاع عبر فضائية "ten"، أننا في مرحلة تثبيت أركان الدولة، متوقعًا أن تكون المرحلة المقبلة ستكون الانطلاق في مجال التنمية، خاصة عقب مرورنا بإصلاح اقتصادي وتطوير في البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتوفير مستوى الحياة الكريمة لكل قطاعات الدولة، بالتزامن مع مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

وأكد أن الدولة المصرية كانت على شفا الانحدار والاقتتال الأهلي وحرق المقرات وتنفيذ حوادث إرهابية من أجل إسقاطها، ولكن 30 يونيو تصدت لذلك.

وأوضح أن نقابة الصحفيين داعمة لفكرة المشاركة في الانتخابات، مؤكدًا: "نظمنا أكثر من مؤتمر داخل النقابة لدعم الفكرة، وهناك غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة لحل أي مشاكل تواجه الزملاء الصحفيين، لأننا نستهدف إيصال صورة تغطية حيادية للخارج".