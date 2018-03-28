محافظ البحر الأحمر: المحافظة لم تتلق أي شكوى من الناخبين

قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة لم تتلق أي شكوى من الناخبين، كدليل على انتظام سير العملية الانتخابية وتعاون الناخبين مع قوات التأمين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "الرئيس"، المٌذاع عبر فضائية"ten"، أن "قوات الشرطة والجيش يقومان بواجبهما في تأمين اللجان الانتخابية مما يسهل عملية التصويت على المواطنين".

وأكد أن غرفة العمليات في المحافظة يقع عليها عبء التنسيق وتهيئة أنسب الظروف للقضاة والمواطنين في العملية الانتخابية، بالتنسيق مع غرفة عمليات الصحة، والقوات المسلحة، والتربية والتعليم، وكل الجهات المعنية.

وذكر أن كل مدن البحر الأحمر شهدت تظاهرة احتفالية بالغناء والفرق الموسيقية، وبرزت مشاركة الأطفال في الإنتخابات بالغناء احتفاء بالعرس الديمقراطي.