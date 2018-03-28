بالصور| "دار علوم القاهرة" تصوّت: يد تعلم بالقلم والأخرى لنحيا كراما

قال الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن، عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة، إن أعضاء من هيئة التدريس ومعيدين وطلبة وموظفين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2018.

وأضاف عميد دار علوم، لـ"الوطن"، أن فئات الكلية في الانتخابات "يد تعلم بالقلم والأخرى لنحيا كراما تحت ظل العلم"، مشيرًا إلى أن الكلية اعتمدت استراتيجية لتحفيز جميع المنتسبين لها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال البرنامج الثقافي ومهرجان "مصر كما تحب أن تراها"، الذي انعقد في الفترة من 5 ـ 7 مارس، لحث الشباب على بث الروح الوطنية والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، على نحو لم يتكرر في جامعة القاهرة أن وضعت كلية ذلك في استراتيجيتها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.