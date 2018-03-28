نشرة انتخابات الرئاسة| طوابير طويلة بالمحافظات وتأجيل إغلاق اللجان

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أخبار الانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، حيث قرر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، منح القضاة المشرفين على عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية في اللجان الفرعية، سلطة ترتيب ضروراتهم المعيشية على مدار يوم التصويت في غير أوقات الذروة.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن بعثات المجلس تفقدت، أمس الثلاثاء، من خلال 15 فرقة ميدانية، عددًا من اللجان الانتخابية في محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف، إلى جانب أفرع المجلس بمحافظات السويس، كفر الشيخ، الغربية، الإسماعيلية، سوهاج، الفيوم، القليوبية وبورسعيد؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية.

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