الوطنية للانتخابات: غرامة عدم التصويت تشعر المواطن بأهمية المشاركة

قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الوافدين لن يصوتوا في أي لجنة إن لم يسجلوا أسماءهم بها مسبقا، وماتردد من شائعات غير ذلك غير صحيح، ومن سجل نفسه أمام مكاتب الشهر العقاري والمحاكم الابتدائية يجد اسمه مسجلا في اللجنة التي اختارها.

وأضاف الشريف، خلال مؤتمر صحفي للهيئة، أن الغرامة المالية على من تخلف عن التصويت أمر غير مستحدث وموجود في القانون، شأنه شأن أي نص قانوني، وكل من تخلف بغير عذر عن التصويت يعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه، وهو لجميع الانتخابات وليس الرئاسية فقط، ونص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، والعلة منه إشعار المواطن بأهمية المشاركة، وكثير من الدول التصويت بها إجباري.