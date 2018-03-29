موجز الظهيرة| مؤشرات أولية بحصد السيسي 18.3 مليون صوت في 25 محافظة

تنشر "الوطن" موجز الثانية عشرة ظهرا، وتبدأه بحصر المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية كاملة في 25 محافظة، حيث حصد الرئيس عبدالفتاح السيسي 18 مليونا و372 ألفا و931 صوتا، بنسبة بلغت 91% من الأصوات، وموسى مصطفى موسى 561 ألفا و622 صوتا بنسبة 3%، وجاءت الأصوات الباطلة مليونا و240 ألفا و654 صوتا، بنسبة 6%.

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مؤشرات أولية في 25 محافظة: السيسي 18.3 مليون صوت و"الباطلة" ضعف موسى

مؤشرات أولية السيسي يحصد 62 ألف صوت مقابل 2525 لموسى بـ"دار السلام"

تأكيداً لـ«الوطن».. مبادرة «السيسى» لعلاج «فيروس سى» تتوسع 300%