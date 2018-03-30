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الوطن

موجز 6 صباحا| مصدر أمني يكشف تفاصيل محاولة هروب 5 مساجين من "ثان طنطا"

اليوم AM 06:46
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 6 صباحا| مصدر أمني يكشف تفاصيل محاولة هروب 5 مساجين من "ثان طنطا"

أرشيفية

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث كشف مصدر مسؤول بمديرية أمن الغربية، تفاصيل محاولة هروب عدد من المساجين من حجز قسم شرطة ثان طنطا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مضيفا أن مساجين 5 من الأحداث، حاولوا الهروب من نافذة التهوية الخاصة بالحجز، والمطلة على أحد الشوارع الجانبية للقسم.

وأوضح أن القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم رصدت محاولة الهروب، وتم السيطرة عليها، واقتيادهم لداخل القسم، وجار مناقشتهم لمعرفة ملابسات الواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

من جهة أخرى، أفاد المعهد الأمريكي للرصد الجيولوجي بأن زلزالا شدّته 6,9 درجات ضرب جزيرة بابوا غينيا الجديدة الجمعة، من دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وأضاف المعهد أن الزلزال وقع الساعة 5.25 مساء بالتوقيت المحلي (21.25 بتوقيت جرينتش) وتم تسجيله على عمق يبلغ 10 كيلومترات، وعلى بعد 162 كيلومترا من بلدة رابول في نيو بريتين.

وإلى أبرز الأخبار:

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مصدر أمني يكشف تفاصيل محاولة هروب 5 مساجين من ثان طنطا

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أسقف شبرا رافضا تصريحات محافظ القليوبية: "نحب مصر.. ولا نقبل مساومة"

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