كرم جبر: وسائل الإعلام الأجنبية أساءت لمصر في تغطيتها للانتخابات

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هناك بعض الجرائد الأجنبية غطت الانتخابات الرئاسية بطريقة لا تتسم بالمهنية أو الموضوعية ومسيئة لمصر.

ودلل جبر على ذلك، خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق في برنامجها "مساء دريم" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، بتغطية "فاينشيال تايمز ونيويورك تايمز وواشنطن بوست والجاردين البريطانية والتايمز".

وأكد جبر أن بعض الجرائد الأجنبية قالت إن الإنتخابات تجرى في مصر رغم فشلها في حربها ضد الإرهاب، في الوقت الذي قلت فيه العمليات الإرهابية عن الفترة الماضية بمعدل 88%.