"الأرصاد": هدوء الرياح.. وانعدام فرص سقوط أمطار

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من اليوم وخلال 48 ساعة هناك حالة من استقرار في الأحوال الجوية.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك نشاط نسبي للرياح في جنوب الصعيد ومناطق من جنوب سيناء، لكن لا يؤثر على سير الأنشطة اليومية.

وتابع شاهين، أن حالة عدم الاستقرار تؤثر على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس، ما أدى إلى غلقهم نظرا لارتفاع الموج، وقد يصل لـ3 أمتار.

واستكمل شاهين، أن على المواطنين متابعة النشرات الجوية يوميا بيوم للتعرف على التقلبات الجوية التي تحدث باستمرار.

وأوضح شاهين، أنه حتى الآن لا توجد فرص لسقوط أمطار، لكن من طبيعة فصل الربيع الكتل الهوائية المختلفة تغير من طبيعة الحالة الجوية.

وشرح شاهين ان تغيير الكتل الهوائية سيؤدي لهبوط الأتربة وسوف لا نحتاج لأمطار لهبوط الأتربة على الأرض، وحذر شاهين من انخفاض درجات الحرارة في الصباح اليوم وساعات الليل المتأخرة، وحذر السائقين من تكوين الشبورة المائية.