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الوطن

الكشف على 55 ألف مواطن في حملة القضاء على فيروس سي بالشرقية

منذ 27 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
الكشف على 55 ألف مواطن في حملة القضاء على فيروس سي بالشرقية

ارشيفية

قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إنه تم توقيع الكشف الطبي على عدد 55 ألف و149 مواطن منذ بدء انطلاق فعاليات الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس "سي" حتى اليوم بمراكز (فاقوس – منيا القمح – كفر صقر - ديرب نجم) وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للقضاء تماما على فيرس سي وإعلان مصر خالية من فيرس سي خلال عام 2020 وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر ومشيخة الأزهر.

وأكد المحافظ على أهمية تضافر جميع جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للقضاء على فيرس سي وآثاره السلبية على حياة الإنسان وإنتاجيته وحقه في الحياة الكريمة، مشيدا بوعي المواطنين لأهمية الحملة ومبادرتهم لإجراء الفحوصات الطبية بالإضافة إلى الجهد المبذول من مديرية الصحة بالشرقية للوصول للمستهدف خلال الحملة.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام أبوساطي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة القومية للقضاء على فيروس سي عام 2020 تقوم بالمسح الطبي من خلال عمل تحليل Rapid Test أو Elisa للكشف على الأجسام المضادة للفيروس ومن يثبت إيجابيته يتم تحويله لعمل تحليل PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه ومن يثبت إصابته يتم صرف العلاج له في نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة مستمرة بالمراكز الطبية بفاقوس وكفر صقر والوحدة الصحية بالجديدة وشلشمون بمركز منيا القمح والوحدة الصحية بطحا المرج والمركز الطبي بديرب نجم، مشيرا إلى أنه تم الدفع بعدد 4 عربات من مديرية الصحة مزودة بصيدلية ومعمل تحاليل وأطباء باطنة ومسئولي تمريض للمساعدة في الحصول على العينات وصرف العلاج اللازم لهم.

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