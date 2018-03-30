"المصالحة الروسي": 144 ألف شخص غادروا الغوطة منذ بدء الهدنة

أكد مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن نحو 144 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ بدء العمل بالهدنة الإنسانية في الـ28 من فبراير الماضي.

وقال رئيس مركز المصالحة، اللواء يوري يفتوشينكو، إن سكان دوما مستمرون في عبور الممر الإنساني من مخيم الوافدين، وقد هيئت لهم جميع الوسائل اللازمة لمساعدتهم، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف اللواء الروسي: "خرج اليوم، 607 مدنيين من خلال هذا الممر.. إجمالا، ومنذ 28 فبراير الماضي، غادر عبر ممر دوما 29102.. إجمالا.. ومنذ بداية الهدن الإنسانية، في الغوطة الشرقية، خرج 143801 شخص، بمشاركة حاسمة من مركز المصالحة (الروسي)".

وقال إنه منذ بداية الهدن الإنسانية، خرج ما مجموعه 31 ألفا و915 مسلحا مع أفراد عائلاتهم، من بلدات عربين وجوبر وعين ترما وزملكا.