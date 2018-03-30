محامي أسرة مريم: اعتدوا عليها على 3 مراحل ولم يتدخل أحد

قال الدكتور عماد أبو حسين محامي أسرة الطالبة مريم عبدالسلام المصرية التي قتلت في بريطانيا، إنه تم استجواب كل من له علاقه بحادث مقتل مريم وألقي القبض على 3 عناصر.

وأضاف أبو حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا يحيى ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "المحور" أن 6 فتيات اعتدوا على مريم يوم 20 فبراير واعتدوا على 3 مراحل.

وأشار إلى أن الاعتداء الأول تم على بعد 20 مترًا من محطة الأتوبيس "فيكتوريا تيشن" في شارع يعد في وسط بريطانيا، وأضاف أن الاعتداء الثاني تم في محطة الأتوبيس نفسها ورغم أن الكاميرات أوضحت وجود ما يقرب من 20 شخصًا بالمحطة إلا أنهم لم يحاولوا فض المشكلة.

وتابع أبو حسين أن الاعتداء الثالث تم داخل الأتوبيس على مرحلتين مرحلة عندما دخلت مريم الأتوبيس والأخرى عندما خرجت منه.