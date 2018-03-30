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الوطن

محامي أسرة مريم: سائق الأتوبيس شاهد حادث الاعتداء ولم يتخذ موقفا

منذ 53 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
محامي أسرة مريم: سائق الأتوبيس شاهد حادث الاعتداء ولم يتخذ موقفا

مريم

قال الدكتور عماد أبو حسين محامي أسرة الطالبة مريم عبدالسلام، المصرية التي قتلت في بريطانيا، إن هناك شخص واحد يعتبر شاهدًا رئيسيا في القضية وكان ظاهرًا بالكاميرات وهو يحاول حماية مريم.

وأضاف أبو حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا يحيى ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "المحور" أنه بالنسبة لسائق الأتوبيس فقد ترك مكانه وصعد بالدور العلوي به، لافتًا إلى أنه شاهد ما حدث ونزل دون أن يتخذ أي موقف.

وأشار إلى أن كل ما فعله سائق الأتوبيس أنه أنزل مريم والفتيات اللاتي اعتدين عليها وعند خروجهم من الأتوبيس استمروا في الاعتداء عليها حتى حدث لها حالة إغماء حتى جاءتها الإسعاف.

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